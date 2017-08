Pensioni, il governo apre a una estensione ai giovani con assegno minimo

(Teleborsa) -. Il governo starebbe studiando l'estensione della platea dei pensionati con sistema contributivo a, con assegno minimo diLo ha annunciato ilnel corso del confronto governo-sindacati, cui erano presenti la leader della Cgil, quello della Uiled il segretario della CislPoletti ha spiegato che tale risultato si potrebbe raggiungere, che oggi prevedono 20 anni di contributi e un coefficiente pari a 1,5 volte la pensione sociale, che sarebbe abbassato a 1,2.Uscendo dall'incontro, la leader della CGILha parlato diad affrontare il tema delle pensioni per i giovani, ribadendo che "la base di una pensione adeguata non può essere 1,5 volte l'assegno sociale" e che tale soglia "va rivista al ribasso".La camusso ha focalizzato l'attenzione anche sul, affermando che si è rilevata, ma Poletti ha replicato che questo argomento "potrà essere discusso dopo la pubblicazione dei dati Istat e per categorie specifiche di lavoratori".Fra i temi trattati anche quello delle, che il ministro del welfare giudica un: il 5 settembre sul lavoro, il 7 settembre di nuovo sulle pensioni ed il 13 settembre per approfondimenti.