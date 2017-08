Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 21.892,43 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per lo, che si porta a 2.457,59 punti. Buona la prestazione del(+1,21%), come l'S&P 100 (0,4%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,84%),(+0,73%) e(+0,70%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,64%) e(-0,43%).del Dow Jones,(+1,62%),(+1,31%),(+1,29%) e(+1,16%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,99%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%.Altra i, si posizionano(+10,64%),(+7,25%),(+5,63%) e(+5,24%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,56%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,16%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,62%.