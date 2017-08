Wall Street procede spedita grazie a dati PIL e occupati

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Information Technology

Beni di consumo secondari

Materiali

Telecomunicazioni

Cisco Systems

Goldman Sachs

Microsoft

Caterpillar

General Electric

Verizon Communication

Travelers Company

(Teleborsa) -, mettendo per il momento da parte le preoccupazioni per la, nonostante l'aggravarsi delle relazioni diplomatiche A sostenere il mercato contribuiscono una serie di:il dato molto positivo di ADP sugli occupati del settore privato e da quello del PIL americano rivisto al rialzo al 3% A New York, l'indicesale dello 0,22% a 21.912,75 punti; sulla stessa linea loche avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.460,07 punti. In denaro il(+1,29%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,86%),(+0,80%) e(+0,77%). Il settore, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,27%),(+1,82%),(+1,39%) e(+1,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,02%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.