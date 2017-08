CNH Industrial annuncia lancio bond in euro e buyback Notes

CNH Industrial

(Teleborsa) -insieme alla sua controllata CNH Industrial Finance Europe annunciano il, che sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe nell’ambito del programma di Euro Medium Term Notes garantito da CNH Industrial. I termini finali dell’emissione saranno definiti al momento del pricing in base alle condizioni di mercato. I proventi verranno usati per le generali esigenze aziendali ed eventualmente pe il riacquisto di una parte delle tre serie di obbligazioni su cui ha lanciato il buyback.con scadenze comprese fra il 2018 ed il 2021: le note “€1,200,000,000 6.250 per cent. Notes due 9 March 2018”, le note “€1,000,000,000 2.750 per cent. Notes due 18 March 2019” e le note “€700,000,000 2.875 per cent. Notes due 27 September 2021”.