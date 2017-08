Corea del Nord pronta a sesto test nucleare

(Teleborsa) -. Dopo le minacce lanciare ieri dal dittatore nordcoreano agli USA - "lancio missile preludio per Guam" - orada parte di Pyongyang.Secondo il vice ministro della difesa sudcoreano,, la Corea del NordLo ha detto il ministro in un'audizione parlamentare a Seoul, in cui riferiva del lancio del missile a medio raggio effettuato dalla Corea del nord martedì mattina., ha affermato, citando un rapporto stilato dalle forze militari.Il problema esiste ed è concreto, perché secondo il rapporto,(ne ha fatti solo 2-.700 prima di cadere nel mare del Giappone).Frattanto, ilha chiesto unper l'anno fiscale 2018, per sopperire alle maggiori spese legate alle offensive della Corea del nord. Il budget dovrebbe salire del 2,5% a, sesto aumento consecutivo.Quanto agli USA,, assieme ai jet sudcoreani, quale dimostrazione di forza verso il regime nordcoreano. Ieri sera, i ministri degli esteri di Stati uniti e Russia, in un colloquio telefonico, sono tornati a condannare il lancio del missile ed hanno convenuto che c'è stata una "grave violazione" delle risoluzioni ONU.