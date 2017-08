Eurozona, inflazione in salita ad agosto

(Teleborsa) -Secondo l'che oggi ha pubblicato la, l'inflazione è attesa al, su base tendenziale, in rialzo dal +1,3% rivisto del mese precedente (il preliminare era +1,2%). Il dato risulta superiore alle attese (+1,4%).L'- che esclude energia, cibo e tabacchi - è vista in salita dell'1,2% come il mese precedente ed il consensus. Stessa variazione per quella che esclude solo l'energia.Tra ledell'inflazione dell'Euro Area, i prezzi dei cibi, alcol e tabacchi dovrebbero aver riportato un incremento dell'1,4% (come il precedente), quelli dei servizi una crescita dell'1,6% (in linea con i due mesi passati), mentre l'energia dovrebbe aver segnato un'accelerazione al +4% dopo il +2,2% precedente.