La crisi cambia volto alle città: in Italia meno negozi, più B&B, bar e ristoranti

(Teleborsa) - Una, probabilmente una delle più severe e lunga, quella iniziata alla fine di agosto di dieci anni fa, che ha trasformato profondamente il volto delle nostre città modificando la composizione delle attività urbane e scambiando le vetrine dei negozi con pub, bar, ristoranti e attività turistiche, come afferma la Confesercenti.Attività che sono state parzialmente ‘sostituite’ da pubblici esercizi e attività ricettive (+63mila, per un aumento del 16,6%)".– sottolinea la presidente della Confesercenti, Patrizia De Luise – il commercio continua a soffrire, schiacciato da una parte da una ripresa della spesa delle famiglie che tarda ad arrivare,, insostenibile per le imprese familiari e che deve essere ripensata. Incide chiaramente anche l’evoluzione tecnologica, come dimostra l’aumento di negozi web e di imprese che si occupano di distribuzione commerciale tramite vending machine”.