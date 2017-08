Lavoro, oltre 23 milioni di occupati. Poletti: "Passo nella giusta direzione"

(Teleborsa) - "I dati Istat di oggi segnalano il superamento della soglia dei 23 milioni di occupati: un altro passo nella giusta direzione, che ci avvicina ai livelli pre-crisi". Così il, commenta i dati Istat di oggi sull'occupazione a luglio "Si conferma - aggiunge il ministro - la tendenza di medio-lungo periodo di crescita dell'occupazione: +294.000 occupati nell'ultimo anno, +918.000 da febbraio 2014, dei quali 565.000 permanenti.che diminuiscono di 322.000 in un anno, per effetto dell'aumento sia degli occupati sia delle persone in cerca di occupazione., con un saldo positivo di 47.000 occupati in un anno. Tuttavia - sottolinea -. Questi dati confermano che siamo sulla direzione giusta e che".Soddisfatto anche il, che su Twitter scrive: "Oltre 23 milioni di occupati, record dal 2008. +918mila posti di lavoro dal 2014. Non fermiamoci, ora insistere sui giovani #jobsact #Istat".Per, idi luglio "che, come denunciamo da tempo,". Per avviare un reale rilancio del mercato del lavoro - spiega l'associazione -, che superino la logica dei bonus, ma agiscano attraverso un taglio delle tasse sul lavoro, nonché avviando un piano di investimenti per la ricerca, lo sviluppo e la modernizzazione".. I dati diffusi dall'Istat sulla disoccupazione giovanile e femminile rimangono "spaventosi" per ilche denuncia, nell'ultimo mese, "la(+4,6%), un". "Il solito balletto di numeri. Enfasi esagerata, ma di fatto i problemi sono sempre gli stessi, e hanno nomi precisi: disoccupazione giovanile e femminile". In entrambi i casi ", Grecia esclusa. Non mi pare ci sia molto da festeggiare", dichiara il