Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,25% a 21.948,1 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.471,65 punti. Sale il(+1,21%), come l'S&P 100 (0,5%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,70%),(+0,82%) e(+0,72%). Il settore, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,63%),(+1,53%),(+1,41%) e(+1,16%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,60%.Tentenna, che cede lo 0,61%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,75%),(+4,22%),(+3,48%) e(+3,43%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,41%.Sensibili perdite per, in calo del 2,33%.In apnea, che arretra del 2,25%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,82%.