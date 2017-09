Le imprese femminili sono due volte giovani

(Teleborsa) -. Infatti, ben(tra gli uomini, solo 3 su 10 hanno meno di 7 anni), e le 162 mila attività guidate darappresentano più del(mentre tra gli uomini sono solo l'8,5%).Le manager italiane sono perciò, perdell'attività e per incidenza di. Questo è quanto emerge dall'inchiesta di settore condotta da, che osserva come lestanno lentamente modificando la mappa settoriale e geografica del fare impresa delle donne.Infattiin cui la loro presenza è sempre stata piuttosto consistente, primo tra tutti, in cui si concentra ilma che rappresenta meno dell'Negli ultimi anni si è andata lievemente rafforzando la componente imprenditoriale delle donne nel, con oltre 64 mila imprese nell'alloggio e nella ristorazione, 26 mila nel noleggio e nelle agenzie di viaggio e 155 mila nel commercio. Queste, complessivamente, rappresentano quasi ilTra le imprenditrici "matricole" aumenta poi l'inclinazione a: oltre 13 mila le imprese femminili post 2010 nelle attività, più di 18 mila nelle attività, poco meno di 11 mila nei servizi disono le regioni più "accoglienti" per le imprese femminili di più lontana così come di più recente costituzione.