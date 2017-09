Elezioni in Germania, tra Merkel e Schulz un pacifico duello

(Teleborsa) - Countdown per l'andata alle urne dei cittadini tedeschi. A 20 giorni al voto in Germania, che si svolgerà il 24 settembre prossimo è andato in scena il primo e unico duello in tv tra i principali sfidanti,(Spd)Davanti alle telecamere eUn confronto dai toni pacati i due partner della Grande coalizione attualmente al Governo.Al di là di qualche tensione sulla Turchia o sulle diseguaglianze, non ci sono stati grandi discrepanze.Guardando ai numeri del faccia a faccia, questi hanno dato ragione alla cancelliera per l'80% degli aspetti presi in esame. Nelle interviste fatte dalla tv pubblica Ard a alla fine del duello, il 55% ha riconosciuto che Schulz "è più vicino ai problemi dei cittadini", mentrelo è per appena per il 24% degli intervistati.