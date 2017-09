Australia, la banca centrale tiene fermi i tassi d'interesse. Cosa farà la BCE?

(Teleborsa) -, dove la riunione di politica monetaria della banca centrale si è chiusa con uno scontato nulla di fatto.Laha annunciato oggi che manterrà, ribadendo che resteranno su questo livellodi tempo. La decisione era largamente attesa.Pur riconoscendo che, sia nel mercato del lavoro che sotto il profilo della crescita, tuttavia i banchieri centrali vedono. I principali fattori di rischio sono rappresentati dalla, ma anche dal rallentamento del, benché i prezzi delle materie prime abbiano registrato un recupero nell'ultimo periodo. Altri fattori negativi sono rappresentati dallae dalle aspettative per unLa decisione della banca centrale australiana, che come si legge nello statement guarda anche alle mosse delle altre banche centrali,, sul quale è concentrata l'attenzione dei mercati, in attesa di un ritiro del Quantitative Easing più o meno imminente All'appuntamento di fine agosto con Jackson Hole, Draghi non ha detto nulla a proposito , ma l'andamento recente del mercato valutario e dell'euro sembrano presagire anche una mossa anticipata dell'Istituto di Francoforte.