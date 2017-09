Il Sole 24 Ore riduce il rosso nel 1° semestre

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) -dal rosso di 23,6 milioni dello stesso periodo del 2016, a conferma che il piano di austerity e rilancio stanno portando qualche frutto. Tale risultato include oneri non ricorrenti di ristrutturazione pari a 21,2 milioni di euro, inseriti tra i costi del personale per 20,6 milioni di euro e 0,6 milioni di euro nel risultato delle attività destinate alla dismissione.Il risultato ha beneficiato infatti dela -16,6 milioni (era -24,9 milioni l'anno prima)a -9,1 milioni (da -14,7 milioni), conseguente ad unadi 20 milioni (-19,6%)., perlopiù a causa del rallentamento della raccolta pubblicitaria, in un mercato che continua a risentire di un trend negativo per quotidiani e periodici. Sia i ricavi editoriali che quelli pubblicitari sono scesi di oltre l'11%, ma questi ultimi hanno rallentato il ritmo di caduta (-15% nel 1° trimestre e -8% nel 2° trimestre). Ad agosto, il CdA del gruppo Il Sole 24 Ore aveva ridotto le stime di ricavo , rivedendo leggermente il piano originario e le stime di fatturato sino al 2020.