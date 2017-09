UBI Banca, Piano di Welfare Aziendale per Fondazione Mondino

(Teleborsa) -

È stato presentato oggi alla Fondazione Mondino, il piano di Welfare Aziendale fruibile tramite la piattaforma di servizio sviluppata da UBI Banca. Il progetto è parte integrante del piano industriale approvato per il triennio 2017-2019 e prevede l'adozione di un piano welfare con risorse economiche incrementali rispetto a quelle già destinate alla premialità della produttività del proprio personale.



L'iniziativa riguarda circa 250 dipendenti ed è rivolta a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio da almeno 6 mesi e consente di scegliere tra beni, servizi e prestazioni nei seguenti ambiti:



- educazione e istruzione per i familiari (tra cui le spese per servizi di baby sitting, asilo nido e scuola materna, rette scolastiche, servizi di pre-scuola e post scuola).



- assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;



- buoni carburante e buoni acquisto;



- istruzione, ricreazione e assistenza sociale (tra cui abbonamenti a palestre, centri benessere, ingressi a teatri, cinema, mostre);



- previdenza complementare.



Il Credito Welfare per ciascun dipendente ammonta a 200 euro annuali relativo all’esercizio 2017. La disponibilità del credito welfare è attivata tramite una piattaforma informatica, sviluppata da UBI Banca e attiva a partire da oggi 5 settembre, a cui ogni singolo avente diritto potrà accedere mediante apposite credenziali (ID e password).



La gamma di beni e servizi welfare offerta da UBI Banca, primo istituto bancario italiano a proporre sul mercato un servizio di welfare aziendale, è molto ampia. La piattaforma UBI Welfare consente ai dipendenti dell’impresa di avere accesso, ad esempio, a una nuova cassa di assistenza sanitaria, a fondi pensione, a un network sanitario convenzionato, al rimborso di molte spese sostenute per l’educazione dei figli e la cura della propria famiglia, a beni e servizi per il tempo libero, a card e voucher per effettuare acquisti.



Il credito welfare per i dipendenti sarà disponibile fino al 30/11/2017. Nel caso in cui il Dipendente non eserciti alcuna scelta entro quella data, il versamento della somma relativa affluirà ad apposito fondo pensione intestato al Dipendente stesso. Il 7 settembre, il piano e la piattaforma di utilizzo saranno presentati in un incontro illustrativo e formativo dedicato al personale.