Wall Street apre la settimana in calo

(Teleborsa) -, dopo il week-end prolungato per la festa del Labor Day. A tenere banco sono ancora le tensioni internazionali per i, che alimentano uno scenario di risk-off per gli investitori.Ilsta lasciando sul parterre lo 0,35%, interrompendo la serie di, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.469,56 punti. In frazionale calo il(-0,21%), come l'S&P 100 (-0,3%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,83%.Tra i(+1,63%),(+0,88%),(+0,86%) e(+0,60%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,95%.(+2,37%),(+1,57%),(+0,97%) e(+0,97%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,79% e, che soffre un calo dell'1,48%. Vendite anche su, che registra un calo dell'1,46%.