Alitalia, O'Leary: "Ryanair punta al lungo raggio"

(Teleborsa) - Entro la scadenza del 2 ottobre Ryanair "presenterà un'offerta vincolante" per l'acquisto di Alitalia, ma solo sull'asset che riguarda il "lungo raggio". Parola. L'occasione per il CEO della compagnia low cost irlandese è stata una conferenza stampa."Abbiamo inviato la manifestazione di interesse" che scadeva il 15 settembre e "parteciperemo alla proposta vincolante" che scade il 2 ottobre, ha spiegato. Non è la prima volta che l'amministratore delegato di Ryanair conferma il suo interesse per Alitalia , anche se per rilevare una parte degli asset, anche se l'obiettivo del Governo rimane quello di vendere Alitalia intera e non procedere allo spezzatino , come auspicato più volte dal Ministro dei trasportiDi diverso parereche spiega:"ci può essere un futuro molto positivo per il lungo raggio di Alitalia.. Noi siamo interessati, continueremo e invieremo entro fine settembre la nostra proposta vincolante ai commissari". Il numero uno della compagnia low cost è consapevole che il "successo" dell'operazione di acquisto di una parte di Alitalia da parte di Ryanair "non è garantito", anche se ci potranno essere vantaggi per "il lungo raggio e per l'occupazione". In ogni caso, al di là del compratore, "serve una ristrutturazione", ha spiegato il manager.