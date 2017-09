Hewlett Packard Enterprise volatile dopo i conti

Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Indecise al Nyse le azioni della(Hpe), che dopo un avvio decisamente positivo scivolano sotto la parità registrando una flessione di poco superiore al mezzo punto percentuale. Ieri sera in after market il titolo aveva registrato un forte rialzo di circa il 5% sulla scia diLa società in cui sono confluite le attività di più stretto ambito enterprise di Hewlett Packard ha chiuso il trimestre a luglio con un giro d'affari della divisione "enterprise" in crescita del 3% a 6,79 miliardi di dollari, battendo nettamente le attese che erano di 6,37 miliardi di dollari. I ricavi totali, invece, hanno registrato un incremento del 2,5% a 8,21 miliardi di dollari (7,5 miliardi il consensus) mentre l' eps rettificato si è attestato a 30 centesimi (26 cent le previsioni del mercato).