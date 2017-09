Mercati chiudono cautamente positivi aspettando Fed e BCE

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Chimico

Automotive

Materie prime

Fiat Chrysler

Saipem

A2A

Banca Generali

Fineco

BPER

Leonardo

(Teleborsa) -, che si sono un po' sgonfiati nel pomeriggio, ripiegando dai massimi, in risposta alla cautela di Wall Street.Focus sull'appuntamento con ile sullaIntanto, è giunta a sorpresa la decisione della Bank of Canada di alzare i tassi d'interesse , mentre l'Eurotower si pronuncerà domani sull'adeguatezza dell'attuale impostazione della politica monetaria. Si attende a breve una decisione sul ritiro del Piano QE Alla vigilia di questo appuntamento, l'sale a quota 1,194. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,27%) a 49,28 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a 168 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,02%.ben impostata, che segna un forte rialzo dello 0,75%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,25%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,29%., con il, che termina a 21.815 punti (+0,35%); sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 24.067 punti. Senza direzione il(+0,07%), come il FTSE Italia Star (-0,2%). Su 217 titoli trattati in Borsa di Milano, 96 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 110. Invariate le rimanenti 11 azioni.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,24 miliardi di euro, con un incremento del 20,32%, rispetto ai precedenti 1,86 miliardi di euro.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+5,55%),(+2,17%) e(+0,94%).di Milano, troviamo(+4,27%), grazie anche ad un upgrade di Barclays In luce(+2,82%) ed(+2,18%).Bene Mediaset (+1,18%), sull'ipotesi di ingresso nella jv TIM-Canal+ Tonica(+1,35%).La peggiore performance viene registrata da, che ha chiuso a -1,15%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%.