Saipem in buon rialzo a Piazza Affari

(Teleborsa) -in allungo alla borsa di Milano.Il titolo mostra un rialzo dell'1,63% scambiando a 3,12 euro per azione e consolidando i guadagni della vigilia quando ha chiuso in rialzo del 3,17%. Oggi 6 settembre si chiuderà la due giorni, in cui il Gruppo aha tenuto incontri con la comunità finanziaria.Nell'ambito della Barclays CEO Energy Power Conference, Saipem illustrerà i risultati del primo semestre.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,298 Euro. Supporto visto a quota 3,178. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,418.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)