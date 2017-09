Mediaset, Vivendi pronta a presentare all'AgCom un piano per risolvere vertenza

Mediaset

(Teleborsa) -, che registra oggi un ribasso dello 0,89% in Borsa, anche per effetto di realizzi. Il titolo reagisce anche alle notizie che parlano di undel gruppo di Cologno Monzese.Stando ad un articolo de Il Sole 24 Ore,, finalizzato a risolvere la questione delnel settore tlc/media dove viene accusata di avere unaI francesi, dopo la scalata del dicembre dello scorso anno , detengono infatti una partecipazione che sfiora il 30% in Mediaset ed una quota di controllo del 24% di. Una partecipazione incrociata che non è ammessa dalla normativa e che mette a rischio il colosso guidato da Pouyfontaine a pagare una multa pari al 2-5% del fatturato e fino ad un tetto massimo di 540 milioni di euro.Il piano prevede il, cosicché i francfsi scenderebbero sotto il 10% della compagnia media della famiglia Berlusconi., al massimo all'inizio della prossima settimana, giusto in tempo per la riunione del consiglio AgCom del 13 settembre prossimo.