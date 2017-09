Riflessiva la borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Sanitario

Energia

Beni di consumo primario

Information Technology

Travelers Company

Du Pont de Nemours

Home Depot

Boeing

Wal-Mart

General Electric

Apple

Chevron

Symantec

Marriott International

Intuitive Surgical

Hasbro

Incyte

Liberty Global

Comcast

(Teleborsa) -, con gli operatori ancora presi dalle tensioni geopolitiche in particolare dalle possibili future mosse della Corea del Nord ; sulla stessa linea l', fermo a 2.463,13 punti. In frazionale calo il(-0,58%), come l'S&P 100 (-0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,71%) e(+0,57%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,38%),(-0,77%) e(-0,50%).Tra i(+3,64%),(+1,63%),(+1,38%) e(+1,09%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -1,82%.scende dell'1,31%. Calo deciso per, che segna un -1,14%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,03%.Tra i(+3,89%),(+2,22%),(+1,48%) e(+1,39%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -3,59%. Sensibili perdite per, in calo del 2,58%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,36%.