Terna firma contratto per nuova linea elettrica in Perù

Terna

(Teleborsa) -fa un nuovo passo avanti verso l'internalizzazione. La società, tramite la sua controllata Terna Plus, ha formalizzato il contratto per laSecondo i termini dell’accordo, nei prossimi 36 mesi Terna realizzerà e metterà in esercizio una linea elettrica a 138kV della lunghezza di 132km, che unirà le stazioni elettriche di Aguaytía e Pucallpa, nella regione di Ucayali.La concessione, che Terna si è aggiudicata alla fine del maggio scorso a esito della gara indetta da Proinversion – l’agenzia per gli investimenti che fa capo al Ministero dell’Energia e delle Miniere peruviano – ha una durata trentennale ed un valore di circa, considerando anche il potenziamento previsto per le due stazioni elettriche esistenti.