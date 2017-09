Veneto Banca, selezionati Attestor e BRM Barents per vendita quota BIM

Banca Intermobiliare

(Teleborsa) -per andare avanti con la procedura di, in seguito alle valutazioni svolte sulle offerte arrivate entro la scadenza di fine agosto.Lo annuncia la banca veneta in liquidazione, riepilogando i passi fatti sinora: l'avvio dell'iter avvenuto in data 6 luglio, la presentazione delle offerte non vincolanti dei vari soggetti interessati, la due diligence chiusasi il 29 agosto scorso.In seguito sono state effettuati approfondimenti e valutazioni, chiuse conad un’ulteriore fase della procedura, che prevede la discussione e negoziazione delle rispettiveI commissari liquidatori svolgeranno ora con i vari soggetti interessati tutti gli ulteriori approfondimenti e le negoziazioni che si rendono necessari pere con l’obiettivo di stipulare il contratto di cessioneIl titolo BIM stamattina registra un incremento dello 0,27% in Borsa.