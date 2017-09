Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 21.797,79 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.461,43 punti. In ribasso il(-0,85%), come l'S&P 100 (-0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,77%),(+0,44%) e(+0,42%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,06%),(-0,86%) e(-0,65%).del Dow Jones,(+3,98%),(+1,63%),(+1,10%) e(+0,97%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,63%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,49%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,98%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,88%.(+3,37%),(+1,81%),(+1,64%) e(+1,53%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,63%.Sensibili perdite per, in calo del 2,06%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.