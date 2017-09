Inizio settimana positivo per Wall Street

Irma

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Information Technology

Materiali

Travelers Company

Du Pont de Nemours

Goldman Sachs

JP Morgan

Home Depot

Mercadolibre

Norwegian Cruise Line Holdings

Tesla Motors

Mylan

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, dopo il "tranquillizzante" weekend appena trascorso. Se da una parte si tira un sospiro di sollievo per la perdita di potenza di, dall'altra il temuto lancio celebrativo di Pyongyang (per i 69 anni dalla proclamazione della Repubblica Popolare Democratica) non si è verificato, spingendo al recupero le borse asiatiche Ilrisulta in aumento dello 0,75%; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 2.476,92 punti. Sale il(+0,83%), come l'S&P 100 (0,7%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,42%),(+0,89%) e(+0,59%).del Dow Jones,(+4,43%),(+1,63%),(+1,49%) e(+1,14%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,25%.Al top tra i, si posizionano(+5,47%),(+4,12%),(+2,29%) e(+2,02%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,25%.