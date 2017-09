Italgas lancia con successo un nuovo bond scadenza 2029

Italgas

(Teleborsa) -con scadenza 18 gennaio 2029, a tasso fisso per un ammontare dicon cedola annua dell’1,625%, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2016.L’operazione ha fatto registrare unacon un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.Questa nuova operazione rappresenta, nonché la più lunga emissione in euro da parte di un emittente italiano nel corso del 2017. Il nuovo bond servirà a ottimizzare ulteriormente la struttura finanziaria di Italgas in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine, estendendo la vita media e incrementando la quota a tasso fisso.Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banca IMI, BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale e UniCredit. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.