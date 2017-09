Italiaonline, Michelangelo Tursi entra nel management

Italiaonline

(Teleborsa) - Nuovo manager per. La società ha deciso di potenziare la struttura di, la sua business unit focalizzata sulle Piccole e Medie Imprese e affidata da pochi mesi a Ivan Ranza, con l’ingresso diin qualità di Go to market & Sales effectiveness director."Con l’ingresso di Michelangelo la nostra squadra si arricchisce di un professionista di grande esperienza. Il suo è un ruolo chiave per la nostra business unit, sono certo aiuterà la nostra già forte e capillare rete di vendita a compiere un ulteriore passo in avanti per vincere le prossime sfide di mercato”, ha dichiarato Ivan Ranza, Chief Commercial Officer SME Media Agency di Italiaonline., finalizzata a ottimizzare l’efficacia commerciale a livello di rete e la sinergia tra direzione centrale e canali di vendita.Tursi proviene da Sky Italia, dove è stato per quattro anni Retail Sales director. In precedenza, è stato Mobile Division director in LG Electronics e ha ricoperto importanti incarichi nel gruppo Telecom Italia e nelle sue società partecipate estere: è stato infatti direttore commerciale per TIM Brasil e direttore marketing per TIM Perù.