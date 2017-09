Tra Milano e Roma quota voli al minimo e i viaggiatori preferiscono il treno

EasyJet

(Teleborsa) - Aerovia o binario? Questo il dilemma. Ilredatto da(polo italiano del turismo leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi d’affari, mobility, turismo, incoming ed eventi corporate) fotografa chiaramente il trend sul collegamento trae nel match è ilche risulta attualmente preferito da 3 viaggiatori su 5.Sarà anche perché da f ine ottobre cesseranno i voli tra Malpensa e Fiumicino , finora garantiti da(che li aveva avviati nel 2008 e mantenuti dopo l'abbandono di Alitalia), mentre continua a soffrire proprio la rotta un tempo più gettonata, quella con Linate, su cui Alitalia effettua una ventina di voli giornalieri., internazionali e intercontinentali offerte dall'hub capitolino. Un servizio, quello di Alitalia, forzatamente concorrenziale nei confronti dell'(tariffe ridotte anche per l’area business, meno di tre ore da punto a punto, cambi facili e veloci da un convoglio all'altro), che non produce la necessaria redditività.Resta qualche interrogativo sulla strategia di EasyJet, che ha mantenuto i 6 voli giornalieri tra Malpensa e Fiumicino nell'orario estivo, stagione che, primavera a parte, risente del calo fisiologico della domanda. Segno che la decisione di rinunciare a operare il collegamento era maturata già a marzo scorso, a fronte di proiezioni di mercato che non lasciavano ben sperare.