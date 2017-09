Cagliari verso i 4 milioni di passeggeri annui

(Teleborsa) - Miglior risultato di sempre per l'Aeroporto di Cagliari:. È la prima volta che il "Mario Mameli" vede il transito di quasi 1 milione e 100.000 passeggeri nei due mesi più caldi dell'estate., con 23.069 transiti nello scalo aereo cagliaritano. Nel mese del record, in evidenza il trend positivo di Ferragosto: dall'11 al 20 agosto i passeggeri sono stati in totale 182.208, per una crescita del 12,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.(+14,3%) e dei movimenti degli aeromobili (+13%)."La perfomance ampiamente positiva del mese di agosto - ha dichiarato il presidente- è dovuta soprattutto alla crescita dei passeggeri internazionali che sono stati 155.310, ovvero il 48,7% in più rispetto al 2016. Il volume dei viaggiatori sulle rotte nazionali, arrivato in agosto a quota 393.204, è invece salito del 3,1%".Sono 36 le compagnie aeree che operano al "Mario Mameli" durante la stagione estiva 2017, con un ventaglio di 78 destinazioni, di cui 55 internazionali distribuite su 19 Paesi.