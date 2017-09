Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 22.118,86 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.496,48 punti. Leggermente positivo il(+0,25%), come l'S&P 100 (0,4%).(+1,37%),(+1,21%) e(+0,82%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -1,75%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,15%),(+2,21%),(+1,67%) e(+1,63%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,24%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,05%.Altra i, si posizionano(+3,04%),(+2,99%),(+2,97%) e(+2,74%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,58%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,44%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,02%.