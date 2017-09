Nazioni Unite infliggono nuove sanzioni alla Corea del Nord

(Teleborsa) - Lenuove sanzioni alla: ieri 11 settembre, ilLa comunità internazionale ha condannato pesantemente il regime di, dopo l 'ultimo test nucleare che ha fatto salire la tensione internazionale anche se i Paesi rimangono concordi nell'evitare un conflitto."Il mondo civilizzato deve fare quello che lanon sta facendo, ossia fermare la sua marcia verso la costruzione di un arsenale nucleare. La scelta è loro. Se continueranno su questa strada continueremo ad aumentare la pressione, se decideranno di cambiare percorso il mondo vivrò' in pace con loro", ha dichiarato l'ambasciatrice americana all'ONU,Secondo il rappresentante permanente cinese all'la crisi "deve essere risolta in modo pacifico".da parte sua ritiene che le sanzioni possano costituire un avvertimento contro provocazioni del dittatore nordcoreano. Le nuove sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono un "pesante" monito alla Corea del Nord e "rappresentano il rinnovato impegno della comunità internazionale a non tollerare lo sviluppo nucleare e missilistico del Nord", spiega in una nota il governo sudcoreano