Si allenta la tensione su Irma e Corea, Wall Street in rialzo

(Teleborsa) - Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street confermando la buona impostazione dell'avvio. A dare linfa al mercato azionario contribuisce l'ulteriore indebolimento dell'uragano Irma declassato a tempesta tropicale e l'entusiasmo per l'attesissimo lancio didel nuovo iPhone. Il mercato sembra anche gettarsi alle spalle i timori per le tensioni fra USA e Corea del Nord.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,28% a 22.120,21 punti; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.495,09 punti. Guadagni frazionali per il(+0,23%), come l'S&P 100 (0,4%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,53%),(+1,27%) e(+0,54%). Il settore, con il suo -1,94%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,84%),(+2,66%),(+1,63%) e(+1,47%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,18%.Tra i(+3,61%),(+3,25%),(+3,14%) e(+3,10%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.