CHL, Tribunale ordinario Firenze incompetente a decidere su ricorso

CHL

(Teleborsa) -annuncia che il, con ordinanza notificata in data 12 settembre, a ha ravvisato unain merito al ricorso presentato dalla società ed avente ad oggettoIl ricorso aveva ad oggetto le obbligazioni sottoscritte da Fernando e Federigo Franchi e le relative azioni CHL derivanti dalla richiesta di conversione delle obbligazioni, in relazione alla quarta rata con scadenza al 30.06.2017 del prestito obbligazionario convertibile “CHL 2014-2018 6% convertibile”.Il Tribunale ha declinato la propria competenzaed individuando nel medesimo Tribunale di Firenze, sezione specializzata per le imprese, il giudice competente per l’assunzione anche del provvedimento di sequestro.