Dowdupont

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per, che sta mettendo a segno un profit a +0,59%.

Il titolo beneficia della promozione giunta dagli analisti di Cowen and Company che ha alzato il giudizio a "outperform" dal precedente "market perform". Il gruppo chimico, Dowdupont, è nato dalla fusione tra Dow Chemical e DuPont.



Lo status tecnico di Dowdupont è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 69,32 dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 68,42. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 70,22.







Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)