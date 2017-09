Leonardo e Thales a lavoro per un sistema avionico di protezione di ultima generazione

Leonardo

Thales

Leonardo

Thales

(Teleborsa) -insieme per ilha commissionato alle due società la dimostrazione, nel corso di una campagna di test che avrà luogo nei primi mesi del 2018, di un sistema avionico di protezione a infrarossi che Leonardo e Thales stanno realizzando insieme.Attualmente sono in corso attività di sviluppo finalizzate a integrare due dei prodotti più avanzati delle aziende: il sistema di allerta “” di Thales e il sistema DIRCM (Directed Infra-Red Counter-Measure) “” di Leonardo.Il sistema, sviluppato e prodotto in UK, è leggero e può essere adattato a piattaforme militari e civili, dai piccoli elicotteri a mezzi di trasporto più grandi a piattaforme VIP e sarà esportabile in tutto il mondo.Sia Elix-IR sia Miysis sono stati ampiamente testati e la loro efficacia dimostrata durante i test.Timidamente positivo il titoloa Piazza Affari +0,20% mentrea Parigi arretra dello 0,56%.