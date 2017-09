Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 22.158,18 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.498,37 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,15%), come l'S&P 100 (0,2%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,24%),(+0,75%) e(+0,72%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,53%.Altra i(+1,63%),(+1,49%),(+0,98%) e(+0,95%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,08%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,90%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,78%.Tentenna, che cede lo 0,75%.Tra i(+4,57%),(+4,39%),(+3,03%) e(+2,95%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,42%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,04%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,93%.