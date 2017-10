Atlantia ferma ai box in attesa di novità su Abertis

(Teleborsa) - Analisi intraday

Appiattita la performance di Atlantia, che tratta con un modesto +0,11%.

Oggi la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dovrebbe dare il via libera all'OPA su Abertis, che tra l'altro in questi giorni è alle prese con l'eventuale decisione di spostare il quartier generale fuori dalla Catalogna se quest'ultima dovesse dichiarare unilateralmente la propria indipendenza dalla Spagna.



Intanto il vice Presidente di Edizione, Gilberto Benetton, secondo quanto riportato da La Stampa, parlando a margine di un evento a New York, ha dichiarato: "Siamo pronti con Atlantia a lanciare un'offerta amichevole sulle autostrade spagnole Abertis. Stiamo aspettando il via libera della Cnmv, la Consob spagnola. Il mercato apprezza questa operazione e noi siamo fiduciosi".



Il quadro tecnico di breve periodo del gestore della più estesa rete autostradale europea mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 27,68 Euro. Rischio di discesa fino a 27,51 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 27,85.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)