Enel avvia la costruzione del più grande impianto solare fotovoltaico in Australia

Enel

(Teleborsa) -, attraverso una joint venture fra la controllata del Gruppo per le rinnovabili Enel Green Power e il Dutch Infrastructure Fund, ha dato il via alla, nei pressi di Port Augusta nell’Australia meridionale.Lo comunica la big energetica italiana in una nota, aggiungendo che "l’impianto rappresenta la prima parte del parco solare fotovoltaico Bungala Solar, che avrà una capacità totale superiore a 275 MW".L’nell’impianto sarà, su un totale di 315 milioni di dollari finanziati attraverso un mix di equity e project finance mediante un consorzio di banche locali e internazionali.“Siamo orgogliosi di offrire la nostra esperienza per contribuire allo sviluppo delle rinnovabili in Australia tramite Bungala Solar, il più grande parco solare in costruzione nel Paese” ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power. “Questo impianto è il primo passo della nostra strategia di crescita in un paese che vanta un ampio patrimonio di risorse e una capacità nelle rinnovabili in aumento nei prossimi anni. In questo contesto, Enel Green Power mira a diventare un attore di riferimento nel settore australiano dell’energia pulita”.L’elettricità generata da Bungala Solar verrà interamente commercializzata nel quadro di un accordo di fornitura energetica di lungo periodo a una delle principali utility australiana Origin Energy.La costruzione della seconda parte dell'impianto, Bungala Solar Two, dovrebbe iniziare entro la fine del 2017, mentre la centrale di 275 MW verrà messa in servizio all'inizio del 2019. Una volta completata, la centrale di Bungala Solar sarà in grado di generare circa 570 GWh all'anno, pari alla domanda di energia di circa 82.000 famiglie australiane, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 520.000 tonnellate di CO2.