Esselunga lancia bond per rimborso prestito, roadshow al via il 12 ottobre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Esselunga ha dato il via libera a un bond, a quanto si apprende da 900 milioni di euro, per rimborsare il prestito bancario acceso al fine di acquisire il 67,5% di La Villata Partecipazioni, la società che possiede 83 immobili strumentali alle attività del marchio della grande distribuzione.Esselunga ha dato mandato a Banca IMI, Citi, Mediobanca e Unicredit, in qualità di joint bookrunner, di organizzare il, dedicato a investitori istituzionali europei, chee toccherà le principali piazze finanziarie del Vecchio Continente.La società, rappresentata dall'amministratore delegato, Carlo Salza, dal direttore finanziario Stefano Ciolli e dal direttore commerciale Gabriele Villa, ha appena ottenuto il riconoscimento del rating da Moody's ed S&P (Baa2- e BBB- rispettivamente).Esselunga farà il suo primo test sul mercato anche in vista del progetto di quotazione annunciato all'inizio dell'estate.