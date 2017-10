Fincantieri costruirà con Lockheed Martin una ulteriore LCS

Fincantieri

Lockheed Martin

(Teleborsa) - Buone nuove per. Nell'ambito del programma Littoral Combat Ship (LCS) della US Navy, il consorzio di cui fanno parte Fincantieri, tramite la sua controllata Fincantieri Marinette Marine (FMM), eCorporation, si è aggiudicato il contratto per la costruzione di una ulteriore LCS della variante “Freedom”,previsto dal Congresso USA.. Fincantieri e Lockheed Martin sono impegnate a pieno ritmo nella produzione e ad oggi hanno consegnato cinque navi alla US Navy, di cui l’ultima, “Little Rock” (LCS 9), il 26 settembre scorso. Ci sono attualmente sette unità già in diversi stadi di costruzione nel sito di Marinette, l’unico cantiere navale del Midwest, e altre due a seguire che completeranno il programma.Il programma LCS è stato assegnato nel 2010 a FMM, nell'ambito della partnership tra Fincantieri e Lockheed Martin, leader mondiale nel settore della difesa. La variante “Freedom” costituisce una nuova generazione di navi multiruolo di medie dimensioni, progettate per attività di sorveglianza e difesa costiera, per operazioni in acque profonde e per diversi tipi di missioni nell'ambito della difesa da minacce di tipo “asimmetrico” quali mine, sottomarini diesel silenziosi e navi di superficie veloci. 2 LCS del programma sono state impiegate con successo nel Pacifico occidentale, la terza e la quarta sono state consegnate rispettivamente nel 2015 e nel 2016.