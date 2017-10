Lavoratori autonomi: uno su quattro a rischio povertà

(Teleborsa) - Le famiglie che vivono grazieNel 2015, infatti, il 25,8% cento dei nuclei familiari di questa categoria è riuscita a vivere stentatamente al di sotto della soglia di rischio povertà calcolata dall'Istat.a. E' quanto sottolinea la CGIA di Mestdove il rischio si ferma attestato al 21%. Non c'è da stare allegri, neanche per quelle famiglie che vivono con un stipendio/salario da lavoro dipendente il tasso di povertà va 15,5%.In buona sostanza, i dati presentati dall'Ufficio studi della CGIA ci dicono che la crisi ha colpito soprattutto le famiglie del cosiddetto popolo delle partite IVA ovvero dei piccoli imprenditori, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e dei soci di cooperative. Il ceto medio produttivo, insomma, ha pagato più degli altri gli effetti negativi della crisi e ancora oggi fatica ad agganciare la ripresa.ha subito in questi ultimi anni (2008-2014) una "sforbiciata" di oltre 6.500 euro (-15,4%), mentre quello dei dipendenti è rimasto quasi lo stesso (-0,3 per cento). In(di disoccupazione, di invalidità e di istruzione) che sono stati erogati ai nuclei più in difficoltà (+8,7 per cento pari a +1.941 euro).Che l'occupazione dipendente sia tornata a crescere, raggiungendo e superando i livelli registrati prima della recessione e i lavoratori indipendenti "continuino a sparire", lo rivela anche Confesercenti che dati alla mano spiega che: d"Un calo dell'8,7% che annulla di fatto la ripresa registrata dai lavoratori dipendenti nello stesso periodo. Fino a qualche anno fa l'Italia era considerata il Paese dei piccoli imprenditori, ma forse, dopo dieci anni di crisi, non è più così".E' "una crisi così forte da annullare gli ottimi progressi ottenuti sul fronte dell'occupazione dipendente", commenta il segretario generale Confesercenti,, evidenziando "la mancanza di un piano di intervento per il loro rilancio occupazionale".