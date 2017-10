Legge elettorale, settimana incandescente per il Rosatellum Bis

(Teleborsa) - Si apre una settimana importante per ilDopo il via libera delladella Cameramartedì 10 ottobre alle 15:00, dove riferirà il relatore(PD).è fissato invece il termine ultimo per presentare e depositare gli emendamenti, che dovranno passare il vaglio di ammissibilità della presidenza della Camera.Salvo sorprese dell'ultimo minuto, la nuova legge elettorale dovrebbe essere approvata tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre. Poi il testo passerà al vaglio del Senato. La riforma è il frutto di un accordo a quattro:, dopo che lo scorso giugno i franchi tiratori avevano silurato la riforma poi rimandato a settembre In commissione, infatti, hanno votato a favoreIl nuovo testo approvato dalla Commissioneprevede alcune modifiche rispetto a quello originale. Salgano da 102 a 109 i collegi uninominali previsti al Senato.. I cittadini che si recheranno alle urne alle prossime politiche si troveranno fra le manie. Ogni scheda infatti avrà un tagliando rimovibile, dotato di codice alfanumerico progressivo che sarà rimosso e conservato dall'ufficio elettorale prima dell’inserimento della scheda nell'urna.. In essa il nome del candidato nel collegio è affiancato dai simboli dei partiti che lo sostengono. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è così valido sia per la lista sia per il candidato dell’uninominale.. Ci si potrà dunque candidare in un collegio uninominale e in cinque plurinonimali (listino proporzionale). Le. La proporzione delle quote di genere di 60 e 40, previste dal testo base, dovrà essere rispettata per i collegi del Senato a livello regionale e non più nazionale, come inizialmente stabilito.la cosi detta norma anti Berlusconi che prevedeva di indicare come capo della forza politica "chi in base alle leggi vigenti non possa essere candidato e non possa comunque ricoprire la carica di deputato".(ma solo per le prossime elezioni) le categorie dei certificatori/autenticatori delle firme includendoci gli avvocati abilitati in Cassazione.i. Nel dettaglio, per candidarsi serviranno almeno 750 firme per collegio plurinominale alla Camera e sempre 750 per chi si presenta in tutte le regioni al Senato. L'esenzione della raccolta firme invece riguarderà quei partiti che hanno un gruppo parlamentare e che si sono formati prima del 15 aprile 2017No al programma elettorale comune. Non passa la. Ilprevede infatti che ogni lista presenti il proprio programma e il proprio capo politico.. L'emendamento prevede che i Movimenti come quello 5 Stelle non iscritti nel registro dei partiti debbano presentare una dichiarazione in cui dicono chi è il legale rappresentante, quali sono gli organi, quali i simboli, chi sono i proprietari dei simboli e altri elementi minimi di trasparenza che finiranno online sul sito del ministero dell'Interno.