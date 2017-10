Mediolanum, raccolta netta settembre a 241 milioni di euro

Gruppo Mediolanum

(Teleborsa) - Ammonta a 241 milioni di euro la raccolta netta totale dela settembre, mentre la raccolta netta in Fondi e Gestioni è pari a 290 milioni di euro.“Proseguono gli straordinari risultati del 2017, mi riferisco in particolare alla raccolta in fondi e gestioni sinora realizzata e pari a 4,4 miliardi, superiore del 54% rispetto al 2016” afferma Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum.“La raccolta di settembre è come sempre caratterizzata dalla stagionalità del mese, e sono assolutamente certo del consueto rush dell’ultimo trimestre dell’anno, grazie anche alle numerose novità presentate durante la Convention Nazionale del 20 e 21 settembre scorsi. Tra tutte, il potenziamento della nostra struttura Asset, Private &Wealth Management per consentire a Banca Mediolanum di essere al fianco degli imprenditori italiani delle PMI nei loro piani di crescita”.Stamane il titolo Mediolanum è poco mosso a Piazza Affari con un lieve guadagno dello 0,14%.