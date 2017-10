Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 22.761,07 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.544,73 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,1%), come l'S&P 100 (-0,1%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,67%.Tra i(+1,89%),(+1,63%),(+0,61%) e(+0,58%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,94%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,33%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%.Tra i(+3,25%),(+2,26%),(+1,83%) e(+1,45%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,37%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,04 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,91%.Sensibili perdite per, in calo del 3,80%.