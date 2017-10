Catalogna, è arrivato il giorno della verità

Abertis

(Teleborsa) - Occhi puntati sulla Catalogna, dove oggi 10 ottobre è il giorno della verità: alle ore 18 in Parlamento a Barcellona parlerà il presidente catalano. Il Presidente si prepara a riferire sui risultati del referendum del 1°ottobre, quando 2 milioni di cittadini hanno detto sì all'indipendenza.



nei giorni scorsi non ha fatto mistero di voler dichiarare "l'indipendenza prevista dalla legge del referendum".Ma la strada per l'autonomia è irta di ostacoli. Madrid non arretra. Il Premierha ribadito che il Governo impedirà l'autonomia catalana. L'Esecutivo "farà tutto il necessario" ha affermato ilaggiungendo: "la separazione della Catalogna non avverrà". Il vicesegretario delha lanciato un avvertimento al presidente catalano: "se dichiara l'indipendenza rischia di finire in carcere".Anche la Corte Costituzionale che ha bloccato la dichiarazione di indipendenza , mentre domenica 9 ottobre Barcellona è stata lo scenario di una marcia contro l'indipendenza Non è solo una battaglia politica quella che si sta consumando, ma anche una battaglia economica poiché a fare paura sono le imprese in fuga. L'ultima ritirata, ma solo in ordine di tempo, è stata quella del gestore autostradale spagnoloche ha deciso di spostare la propria sede sociale da Barcellona e Madrid