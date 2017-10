Il "bello" del mattone: segnali di ripresa a Roma e Milano

(Teleborsa) -registrando nel primo trimestre 2017 un aumento delle compravendite, pari rispettivamente al 13,8% e al 10,2%., nella capitale meneghina si segnalano transazioni tra icon picchi isolati fino a 15mila euro al mq,. E' questa la fotografia scattata dal Market Report sull’andamento del mercato residenziale di pregio di Milano e Roma, realizzato da Engel & Völkers con il supporto scientifico della società di studi economici Nomisma. A Milano è forte la domanda da investitori esteri per gli immobili di pregio.Dal Market Report, infatti, si rileva che le zone della città di maggiore pregio sonorichieste soprattutto dagli stranieri.. Circa il 90% degli acquirenti è italiano e si tratta soprattutto di famiglie interessate all’acquisto della prima casa (85% delle compravendite), in particolare di sostituzione. Un restante 15% di clientela, sia nazionale che internazionale, è invece interessata agli investimenti.come il leasing immobiliare residenziale,o", ha dichiarato Roberto Magaglio, Licence Partner di Engel & Völkers Milano. "Gli acquirenti, poi, hanno compreso che, dopo dieci anni di prezzi al ribasso e tassi di interesse ai minimi storici, questo è il momento giusto per investire. Molto richieste sono le nuove costruzioni, come quelle gestite da noi in via Ciro Menotti: tagli moderni, domotica, cucina e armadiature su misura incluse nell’offerta sono condizioni particolarmente attrattive per la clientela".