Terna rileva controllo di Avvenia specializzata nell'efficienza energetica

Terna

(Teleborsa) -, tramite la sua controllata Terna Plus, ha firmato un accordo per, società leader nel settore dell’che nel corso degli anni ha saputo affermarsi come una delle principali realtà italiane certificate come Energy Service Company (ESCo)."Quest’operazione consente a Terna di arricchire l’offerta di soluzioni energetiche integrate per il mercato e, facendo leva sul know-how di Avvenia, di proporsi come Energy Solution Provider, in linea con quanto previsto dal Piano Strategico per le Attività Non Regolate del Gruppo", dichiara, Responsabile Strategia e Sviluppo di Terna.L’accordo è stato firmato sulla base di una(Enterprise Value relativo al 100%) e, inoltre, prevededal closing dell’operazione, che avverrà nei primi mesi del 2018.Nel 2016 Avvenia ha registrato ricavi per oltre 12 milioni di euro, un Ebitda pari a circa 2 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta positiva. Avvenia è fra le società del settore con la più alta specializzazione e trasversalità di competenze e, con il 65% di risparmi medi nel consumo di energia per i propri clienti e 170 milioni di euro di benefici generati, vanta un numero di progetti di efficientamento realizzati e gestiti fra i più alti in Italia, anche tramite soluzioni del tipo EPC (Energy Performance Contract).Il titolo Terna non mostra particolari spinte oggi sul Listino milanese, dove cede lo 0,4% in linea con l'andamento dell'indice FTSE MIB.