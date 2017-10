Trenitalia, #lamusicastacambiando anche per i pendolari con i treni Rock e Pop

(Teleborsa) - I nuovi, dedicati al trasporto regionale arrivano, nel Villaggio Trenitalia #Lamusicastacambiando.Parte dal Capoluogo felsineo il road show di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) nelle principali piazze italiane perdella flotta regionale, destinatia rivoluzionare positivamente l’esperienza di viaggio dei clienti.primavera del 2019.Il Villaggio Trenitalia, dove i due treni sono esposti in dimensione reale (scala 1:1), è stato visitato oggi da, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme a, Amministratore Delegato di FS Italiane,, rispettivamente Presidente e neo Amministratore Delegato di Trenitalia, dando il via al primavera del 2019. nelle maggiori piazze italiane. La prossima tappa è in programma adal 3 all’8 novembre, sempre sulle ali della musica di RTL 102.5.Presenti anche, Presidente della Regione Emilia-Romagna,, Assessore ai Trasporti della Regione Emilia-Romagna,, sindaco di Bologna,, Amministratori Delegatidelle imprese costruttriciNel Villaggio #Lamusicastacambiando, visitabile fino al 12 ottobre dalle 10 alle 20,per conoscere e apprezzare nel dettaglio le: dalla cabina di guida ai nuovi sedili ealle toilette. Sarà possibilegrazie a un configuratore di bordo.Una verache tiene conto delle esigenze dei viaggiatori e che si inserisce nellaper sviluppare e sostenere un nuovo modo di muoversi utilizzando la mobilità collettiva e integrata, invece dell’auto privata.Più comodi, più sostenibili e più accessibili - anche alle persone a mobilità ridotta e con disabilità – i nuovi Rock e Pop, attualmente in costruzione,, saranno consegnati in tutte le regioni d’Italia a partire dalla. L’obiettivo di Trenitalia è quello di avere un ritmo di consegna fino a 13 treni al mese, incoerenza con i Contratti di servizio che le Regioni hanno sottoscritto e sottoscriveranno con l’impresa di trasporto del Gruppo FS Italiane., eco-friendly e con prestazioni sostenibili, anche grazie ad una tecnologia capace di rendere disponibili al macchinista informazioni utili a minimizzare i consumi in marcia e a veicolo fermo. Dotato anche di massima flessibilità e design innovativi, consente anche una elevata capacità di trasporto bagagli e sistema di climatizzazione a elevate prestazioni.che fa parte di una nuova generazione di treni regionali caratterizzato da totale comfort e sicurezza. Un treno elettrico, comodo e accessibile, personalizzabile con un’enorme varietà di interni e accessori. La prima regione nella quale entreranno in servizio sarà l’Emilia Romagna.