Wal-Mart convince il mercato con l'outlook, titolo migliore del Dow30

Wal-Mart

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,45%.A dare linfa alle azioni contribuiscono le previsioni di crescita del 40% delle vendite online negli Stati Uniti, nel 2019, annunciate dalla stessa Wal-Mart. Nel complesso, la società stima che le vendite nette crescano di almeno il 3% nell'anno fiscale che si chiude a fine gennaio. Il gruppo ha inoltre annunciato un buy back di 20 miliardi di dollari di azioni in due anni.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 84,84 dollari USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 82,99. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 86,69.

