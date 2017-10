Wall Street cauta guarda alle trimestrali

JP Morgan

Citigroup

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

Beni di consumo primario

Industriale

Wal-Mart

Du Pont de Nemours

General Electric

Chevron

American Airlines

Nvidia

Vodafone

Western Digital

Symantec

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, in vista dell', con l'attenzione degli investitori concentrata soprattutto sui risultati delle grandi banche, comeche comunicheranno la trimestrale giovedì, 12 ottobre.Sul fronte economico,. Intantoper gli Stati Uniti, (+2,2% in 2017 e +2,3% in 2018), mentre ha rivisto al rialzo le previsioni di espansione a livello globale Tra gli indici statunitensi, ilmostra un frazionale guadagno dello 0,26%; sulla stessa linea, loarriva a 2.551,33 punti. Leggermente positivo il(+0,28%), come l'S&P 100 (0,3%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,65%),(+0,58%) e(+0,47%).del Dow Jones,(+3,27%),(+1,63%),(+1,13%) e(+0,82%).(+3,56%),(+3,31%),(+1,10%) e(+1,08%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,13%.